Порноактриса раскрыла отношение к просмотру своих роликов

Популярная американская порноактриса Вайолет Майерс заявила, что ей неловко видеть откровенные ролики со своим участием. Отношение к просмотру своих видео она раскрыла в подкасте Pillow Talk, запись беседы доступна на YouTube.

Ведущий подкаста Райан Паунелл заявил, что всем порноактерам неприятно смотреть свои ролики. Майерс согласилась с ним. «[Мне неловко слушать] мои стоны. Порой я смотрю видео и понимаю, что в какой-то момент переборщила со стонами», — рассказала порнозвезда.

Гостья подкаста также отметила, что, просматривая видео со своим участием, обращает внимание на моменты, которые ей следует исправить на следующей съемке.

Ранее порноактриса Сидней Саммерс пожаловалась на недостаток работы в индустрии. Женщина заявила, что ее деятельность значительно ограничивает круг ее общения. Кроме того, по словам Саммерс, она боится одиночества из-за своей работы.

