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09:44, 6 марта 2024Интернет и СМИ

Порноактриса раскрыла минус индустрии

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

Популярная порноактриса Сидней Саммерс (Sidney Summers) раскрыла минус индустрии. Подробностями она поделилась в подкасте Holly Randall Unfiltered, доступном на YouTube.

Порнозвезда рассказала, что ее деятельность значительно ограничивает круг ее общения. «Моя работа во многом ограничивает круг знакомств во всех отношениях, но я не считаю секс-работу чем-то плохим», — сказала она.

При этом Саммерс добавила, что боится одиночества из-за своей работы. «Страшно быть уязвимой, страшно, что это может кого-то оттолкнуть», — призналась она.

Ранее популярная модель сервиса OnlyFans Грейс, известная под псевдонимом Grace9000, назвала другой недостаток работы в индустрии контента для взрослых. Звезда платформы рассказала, что занимается стендапом, но зрители не воспринимают шутки, которые она озвучивает на сцене, из-за ее внешности и профессии.

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      Олег Давыдов
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