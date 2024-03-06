Порноактриса раскрыла минус индустрии

Популярная порноактриса Сидней Саммерс (Sidney Summers) раскрыла минус индустрии. Подробностями она поделилась в подкасте Holly Randall Unfiltered, доступном на YouTube.

Порнозвезда рассказала, что ее деятельность значительно ограничивает круг ее общения. «Моя работа во многом ограничивает круг знакомств во всех отношениях, но я не считаю секс-работу чем-то плохим», — сказала она.

При этом Саммерс добавила, что боится одиночества из-за своей работы. «Страшно быть уязвимой, страшно, что это может кого-то оттолкнуть», — призналась она.

Ранее популярная модель сервиса OnlyFans Грейс, известная под псевдонимом Grace9000, назвала другой недостаток работы в индустрии контента для взрослых. Звезда платформы рассказала, что занимается стендапом, но зрители не воспринимают шутки, которые она озвучивает на сцене, из-за ее внешности и профессии.