Популярная модель OnlyFans назвала минус профессии

Популярная модель сервиса OnlyFans Грейс, известная под псевдонимом Grace9000, назвала минус работы в индустрии контента для взрослых. В подкасте Inside Onlyfans, доступном на YouTube, звезда платформы рассказала, что занимается стендапом, но зрители не воспринимают шутки, которые она озвучивает на сцене, из-за ее внешности и профессии.

По словам Грейс, помимо работы в OnlyFans, она несколько лет занимается стендапом. «Мне очень нравится заниматься комедией, но однажды после моего выступления незнакомец проследил за мной, чтобы сказать о том, что никто не слушает мои шутки, а только смотрит на мою огромную грудь», — рассказала модель.

Грейс призналась, что ей непросто совмещать OnlyFans и стендап. «Я думаю мне нужно преодолеть то, как люди воспринимают меня. Но мне нравится этот вызов», — добавила она.

Ранее популярная американская модель OnlyFans Дэни Бэнкс назвала минус индустрии. Автор контента для взрослых рассказала, что мужчины хотят быть с ней только из-за ее денег.

