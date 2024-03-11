Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:41, 11 марта 2024Силовые структуры

В отделении Почты России взорвалась посылка

В Москве взорвалась посылка при разгрузке в отделении Почты России

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве взорвалась посылка при разгрузке в отделении Почты России. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел ранним утром 11 марта во время разгрузки машины на улице Летчика Бабушкина. Сотрудники почты услышали громкий хлопок, из посылки повалил дым, а внутри оказалась зеленая граната.

Очевидцы вызвали экстренные службы. Они прибыли на место происшествия и в ходе осмотра установили, что сработала страйкбольная граната. В настоящее время угрозы нет. В настоящее время правоохранительные органы ведут поиск отправителя и получателя посылки.

5 марта сообщалось, что взрыв произошел в табачном ларьке в Невском районе Санкт-Петербурга. Внутри взорвался газовый баллончик. Осколками от стекла задело продавца киоска.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Герой России Александр Моисеев назначен новым врио главкома ВМФ России вместо Евменова. Чем известен адмирал?

      В отделении Почты России взорвалась посылка

      Медведев призвал снимать кино о войне

      В Крыму назвали сумму иска к Украине из-за энергоблокады

      100-летняя любительница фастфуда поделилась секретом долгой жизни

      В России назвали регионы с самым закредитованным населением

      Капитан «Факела» высказался о победе над «Спартаком»

      Курский губернатор назвал число восстановленных после обстрелов ВСУ домов

      Россиян предупредили о проблемах при покупке квартир

      Минтранс захотел помочь выкупить иностранные самолеты для российских компаний

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше