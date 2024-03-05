В Петербурге произошел взрыв в табачном ларьке
Mash: в Невском районе Санкт-Петербурга произошел взрыв в табачном ларькеСюжетВзрыв газа в жилом доме:
Взрыв произошел в табачном ларьке в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».
По сведениям издания, внутри взорвался газовый баллончик. Осколками от стекла задело продавца киоска.
К месту происшествия направились представители оперативных служб и бригада скорой помощи.
До этого сообщалось, что в подмосковном Серпухове шесть человек были госпитализированы после взрыва газа в жилом доме. Эпицентр взрыва располагался в одной из квартир. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело.
Еще раньше в Ингушетии два человека пострадали при взрыве газа. Россиян оперативно доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.