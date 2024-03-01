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15:52, 1 марта 2024Россия

Под Москвой шесть человек госпитализированы после взрыва газа в жилом доме

В Серпухове в жилом доме взорвался газ, шесть человек госпитализированы

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

В подмосковном Серпухове шесть человек попали в больницу. По предварительным данным, они пострадали в результате взрыва газа в жилом доме, сообщает пресс-службе Главного управления Следственного комитета (СК) по Московской области в Telegram.

Все пострадавшие, среди которых есть дети, госпитализированы с отравлением угарным газом. Сведений об их состоянии не приводится.

Эпицентр взрыва располагался в одной из квартир. На место ЧП для установления обстоятельств случившегося выехали сотрудники СК. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Ингушетии два человека пострадали при взрыве газа. На снятой камерой наблюдения видеозаписи видно, как взрывная волна подбрасывает крышу здания на несколько метров вверх. Затем фрагменты конструкции разлетаются по прилегающей территории.

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      Алан Босиков
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