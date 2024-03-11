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10:14, 11 марта 2024Мир

Премьер Саксонии поддержал призыв Папы Римского к переговорам с Россией

Премьер Саксонии Кречмер разделяет призыв Папы Римского к переговорам с Россией
Михаэль Кречмер

Михаэль Кречмер. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Папа Римский Франциск — разумный человек. Так понтифика поддержал премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер, сообщает Die Welt.

«Я разделяю призыв [Папы Франциска] "набраться мужества для переговоров" [с Россией]», — заявил он.

Премьер отметил, что европейское сообщество должно приложить больше усилий, чтобы положить конец этому конфликту. «Европейцам следует стремиться к переговорам о прекращении огня еще до выборов в США», — подчеркнул он.

Ранее Папа Франциск призвал Украину проявить смелость и поднять белый флаг. По словам понтифика, когда сторона конфликта замечает, что она повержена и дела не идут хорошо, она должна найти в себе храбрость пойти на переговоры.

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      Виктория Кондратьева
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