Премьер Саксонии Кречмер разделяет призыв Папы Римского к переговорам с Россией

Папа Римский Франциск — разумный человек. Так понтифика поддержал премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер, сообщает Die Welt.

«Я разделяю призыв [Папы Франциска] "набраться мужества для переговоров" [с Россией]», — заявил он.

Премьер отметил, что европейское сообщество должно приложить больше усилий, чтобы положить конец этому конфликту. «Европейцам следует стремиться к переговорам о прекращении огня еще до выборов в США», — подчеркнул он.

Ранее Папа Франциск призвал Украину проявить смелость и поднять белый флаг. По словам понтифика, когда сторона конфликта замечает, что она повержена и дела не идут хорошо, она должна найти в себе храбрость пойти на переговоры.

