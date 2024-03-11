Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:00, 11 марта 2024Забота о себе

Преждевременное семяизвержение у мужчины оказалась симптомом опасной болезни

Фото: Andrew Neel / Unsplash

Страдавший от преждевременного семяизвержения мужчина внезапно узнал, что это симптом опасного состояния. На его историю обратило внимание издание Metro.

32-летний мужчина страдал от преждевременного семяизвержения в течение двух лет. Он обратился к врачу, когда это состояние стало сопровождаться болью в паху во время эякуляции и приапизмом — продолжительной болезненной эрекцией. Врачи заподозрили, что виной этому может быть опасная болезнь. Во время магнитно-резонансной томографии медики обнаружили в крестцовом отделе позвоночника кисту Тарлова — полостное образование, стенки которого выстланы паутинной оболочкой спинного мозга и которое давит на нервы, контролирующие движения в паховой области, области нижних ребер, работу мочевого пузыря, кишечника и сексуальную функцию.

Материалы по теме:
Всегда готов Как не потерять сексуальную активность после 40 лет
Всегда готовКак не потерять сексуальную активность после 40 лет
28 октября 2020
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

Врачи провели пациенту операцию и удалили доброкачественное новообразование. После операции мужчина признался, что болевые ощущения заметно уменьшились.

Ранее врач общей практики и специалист по репродуктивному здоровью Дебора Ли рассказала о возможных причинах возникновения проблем с потенцией. Она предупредила, что слабая эрекция часто возникает на фоне стресса, депрессии или приема некоторых лекарственных препаратов.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      «Тогда эта война закончится». Орбан рассказал об обещании Трампа не давать ни копейки Украине после избрания президентом

      Пьяный военный расправился из ревности с мужчиной и получил девять лет колонии

      Россия нарастила вывоз сжиженного газа

      Фитнес-тренер посоветовал эффективное прыжковое упражнение

      В Крыму рассказали о вероятном будущем региона в составе Украины после 2014 года

      Украинский пленный рассказал о массовом бегстве ВСУ из Авдеевки

      В Китае выразили готовность работать с Германией для мира на Украине

      Преждевременное семяизвержение у мужчины оказалась симптомом опасной болезни

      Пакистан представил новый танк Haider

      Российская авиация ударила по укрепленной позиции ВСУ в Красногоровке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше