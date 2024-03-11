69-я параллель
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14:46, 11 марта 202469-я параллель

Путин подписал закон о денонсации одного соглашения с Британией времен Хрущева

Путин подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией, разрешающего британским морякам ловить рыбу в Баренцевом море. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Соглашение было подписано с Великобританией в 1956 году, тогда пост генсека ЦК КПСС занимал Никита Хрущев. В 1957 году оно вступило в силу.

В сопроводительных материалах говорится, что соглашение имело преимущественно одностороннюю направленность, а также не приносило дохода российской стороне. Помимо того, указывается, что 15 марта 2022 года Лондон решил прекратить режим наибольшего благоприятствования двухсторонней торговле в отношении Москвы.

В связи с эти денонсация соглашения не вызовет серьезных экономических последствий для России и не повлияет на развитие ее рыбохозяйственного комплекса.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что президенту России Владимиру Путину представят предложения сенаторов по денонсации невыгодных для России международных соглашений. Он отметил, что у Москвы более 15 тысяч действующих двусторонних и многосторонних соглашений, большая часть из которых заключена с недружественными странами.

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      Никита Абрамов
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