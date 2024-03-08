В России задумались о разрыве невыгодных международных соглашений

Косачев: Путину предложат денонсировать невыгодные для России соглашения

Президенту России Владимиру Путину представят предложения сенаторов по денонсации невыгодных для России международных соглашений, рассказал в эфире телеканала «Россия 24» вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Его слова приводят ТАСС.

По его словам, у России более 15 тысяч действующих двусторонних и многосторонних соглашений, большая часть из которых заключена с недружественными странами. Косачев добавил, что в первую очередь сенаторы будут анализировать эти соглашения.

Ранее к разрыву невыгодных для Москвы международных договоров призывала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Как считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, пересмотру подлежит большое количество соглашений касательно и разоружения, и представительства России в тех или иных международных структурах.