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22:13, 8 марта 2024Россия

В России задумались о разрыве невыгодных международных соглашений

Косачев: Путину предложат денонсировать невыгодные для России соглашения
Константин Косачев

Константин Косачев. Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Президенту России Владимиру Путину представят предложения сенаторов по денонсации невыгодных для России международных соглашений, рассказал в эфире телеканала «Россия 24» вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Его слова приводят ТАСС.

По его словам, у России более 15 тысяч действующих двусторонних и многосторонних соглашений, большая часть из которых заключена с недружественными странами. Косачев добавил, что в первую очередь сенаторы будут анализировать эти соглашения.

Ранее к разрыву невыгодных для Москвы международных договоров призывала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Как считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, пересмотру подлежит большое количество соглашений касательно и разоружения, и представительства России в тех или иных международных структурах.

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      Марина Совина
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