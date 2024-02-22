В России перечислили необходимые к пересмотру международные соглашения

Депутат Чепа: России необходимо пересмотреть ряд международных соглашений

России необходимо пересмотреть большое количество подписанных международных соглашений, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат высказался о возможной денонсации правовых актов.

«Есть определенные соглашения, подписанные, например, с Финляндией, которые, на мой взгляд, следует пересматривать. Мы постепенно к этому идем и знаем, что многие соглашения уже либо денонсированы, либо отложены. Это большие соглашения касательно и разоружения, и представительства России в тех или иных международных структурах. Поэтому этот процесс будет идти», — сообщил Чепа.

По словам депутата, более эффективным будет неожиданное для Запада денонсирование соглашений.

«Но хочется поговорить и о транспортных переходах России — Финляндии, и о Сахалине», — перечислил он.

Я думаю, если будут попытки украсть наши активы, то работа эта ускорится Алексей Чепа первый зампред комитета Госдумы по международным делам

21 февраля Госдума проголосовала за денонсацию соглашения между правительствами Советского Союза и Великобритании о рыболовстве, которое было подписано в 1956 году. Согласно документу, правительство СССР разрешало британским кораблям рыболовный промысел в ряде зон Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова.

Ранее глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал денонсировать договор «Об окончательном урегулировании в отношении Германии». По его словам, в рамках документа страны заявили о готовности не рассматривать друг друга в качестве противников и работать над установлением доверительных отношений, однако «нынешние власти Германии полностью попрали данные своими предшественниками обещания».