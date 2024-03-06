Матвиенко призвала пересмотреть участие России в ряде международных соглашений

Матвиенко: необходимо денонсировать невыгодные России международные соглашения

России необходимо выйти из невыгодных для нее международных соглашений. К денонсации не приносящих пользы стране международных актов призвала председатель Совфеда Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

В среду, 6 марта, Совфед одобрил закон о выходе Москвы из соглашения с Британией о рыболовстве.

По мнению спикера верхней палаты, необходимо проанализировать все соглашения, подписанные в предыдущие годы, которые не отвечают национальным интересам России. Если такие документы будут выявлены, их нужно также денонсировать, заключила Матвиенко.

После принятия Госдумой закона о денонсации соглашения с Британией о рыболовстве председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что принятое решение позволит вернуть россиянам «нашу рыбу», которая на протяжении десятилетий поступала на столы британцев. Выход из договора позволит нарастить поставки рыбы на внутренний рынок и сделает морепродукты более доступными для населения, пояснил он.