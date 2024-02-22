Володин объяснил решение лишить англичан их любимого блюда

Володин: решение разрешить британцам добычу рыбы в Баренцевом море было ошибкой

Решение президента России Владимира Путина вернуть россиянам «нашу рыбу» стало исправлением ошибки, совершенной советским руководством в 1956-м году. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.

Глава Госдумы объяснил выход Москвы из соглашения с Британией о рыболовстве тем, что активно поддерживающая антироссийские санкции Британия только за 2023 год выловила в российских водах 566 тысяч тонн трески и пикши. Рыбное меню считается любимым блюдом британцев, сказал спикер.

После денонсации соглашения российские рыбаки получат возможность нарастить объем промысла рыбы в Баренцевом море, и рыба станет доступнее для россиян, продолжил Володин. «Англичанам надо учить пословицы: русские долго запрягают, но быстро ездят», — заключил он.

Госдума денонсировала соглашение с Британией о рыболовстве 21 февраля. Согласно документу, правительство СССР разрешало британским кораблям рыболовный промысел в ряде зон Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова. Судам Соединенного Королевства также могли свободно передвигаться по этим водам и становиться в них на якорь. Документ продолжал действовать после распада Советского Союза.