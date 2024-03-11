Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:02, 11 марта 2024Россия

Путин учредил в России новое почетное звание

Путин учредил звание «Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы»

Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин учредил новое почетное звание «Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы». Подписанный главой государства указ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

Согласно документу, звание будет присуждаться за успехи в обеспечении укрепления правопорядка в органах уголовно-исполнительной системы и исполнении наказаний, а также за подготовку квалифицированных кадров и другие заслуги.

Среди условий получения звания отмечается необходимость 20-летнего стажа работы и наличие наград органов государственной власти. Указ вступил в силу со дня подписания.

Ранее Путин установил в стране почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления». Его собираются присваивать «высокопрофессиональным должностным лицам» за развитие местного самоуправления, решение вопросов обеспечения жизнедеятельности населения, обеспечение реализации конституционных прав граждан и другие заслуги в профессиональной деятельности.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Подсчитаны потери среди военных НАТО в результате уничтожения ЗРК Patriot в ДНР

      В Литве заявили об отмене красных линий по отправке войск на Украину

      Сальдо сообщил о пресечении провокации ВСУ в русле Днепра

      Нашествие гигантских крыс в Москве и Подмосковье объяснили

      Стало известно состояние попавшего в реанимацию перед поединком в Москве бойца

      Пассажирка оттаскала за волосы запретивших ей пойти в туалет стюардесс

      Украинский дрон-камикадзе атаковал ехавшую по российской дороге машину

      В Одессе сотрудники военкомата залили мужчину перцовым баллончиком

      48-летняя Шарлиз Терон вышла в свет в прозрачной юбке

      Стало известно о возможном решении Макрона вновь отложить поездку в Киев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше