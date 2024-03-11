Путин учредил в России новое почетное звание

Путин учредил звание «Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы»

Президент России Владимир Путин учредил новое почетное звание «Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы». Подписанный главой государства указ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

Согласно документу, звание будет присуждаться за успехи в обеспечении укрепления правопорядка в органах уголовно-исполнительной системы и исполнении наказаний, а также за подготовку квалифицированных кадров и другие заслуги.

Среди условий получения звания отмечается необходимость 20-летнего стажа работы и наличие наград органов государственной власти. Указ вступил в силу со дня подписания.

Ранее Путин установил в стране почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления». Его собираются присваивать «высокопрофессиональным должностным лицам» за развитие местного самоуправления, решение вопросов обеспечения жизнедеятельности населения, обеспечение реализации конституционных прав граждан и другие заслуги в профессиональной деятельности.