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10:04, 16 января 2024Россия

В России появилось звание заслуженного работника местного самоуправления

Путин подписал указ о звании «Заслуженный работник местного самоуправления»

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин установил в стране почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления». Соответствующий указ опубликован на сайте правовых актов.

Отмечается, что цель нового звания — дальнейшее совершенствование государственной наградной системы. Указ вступил в силу в день подписания, 16 января.

Звание будет присваиваться «высокопрофессиональным должностным лицам» за развитие местного самоуправления, личные заслуги, решение вопросов обеспечения жизнедеятельности населения, обеспечение реализации конституционных прав граждан и за «иные значимые результаты» в работе.

Также отмечается, что звание присваивается, как правило, не ранее чем через 20 лет с начала работы в местной власти и при наличии других государственных наград или поощрений.

В ноябре Путин подписал указ о приостановке индексации зарплат ряда госслужащих. Он затронет оклады судей, прокуроров, следователей, а также помощников парламентариев депутатов. Индексация их зарплат будет приостановлена до начала следующего года. На военных и силовиков действие документа не распространяется.

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