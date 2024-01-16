В России появилось звание заслуженного работника местного самоуправления

Путин подписал указ о звании «Заслуженный работник местного самоуправления»

Президент России Владимир Путин установил в стране почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления». Соответствующий указ опубликован на сайте правовых актов.

Отмечается, что цель нового звания — дальнейшее совершенствование государственной наградной системы. Указ вступил в силу в день подписания, 16 января.

Звание будет присваиваться «высокопрофессиональным должностным лицам» за развитие местного самоуправления, личные заслуги, решение вопросов обеспечения жизнедеятельности населения, обеспечение реализации конституционных прав граждан и за «иные значимые результаты» в работе.

Также отмечается, что звание присваивается, как правило, не ранее чем через 20 лет с начала работы в местной власти и при наличии других государственных наград или поощрений.

В ноябре Путин подписал указ о приостановке индексации зарплат ряда госслужащих. Он затронет оклады судей, прокуроров, следователей, а также помощников парламентариев депутатов. Индексация их зарплат будет приостановлена до начала следующего года. На военных и силовиков действие документа не распространяется.