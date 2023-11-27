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20:37, 27 ноября 2023Экономика

Путин приостановил индексацию зарплат госслужащих

Президент Путин подписал закон о приостановке индексации зарплат госслужащих

Фото: Mikhail Metzel / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке индексации зарплат ряда госслужащих. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вступит в силу с 1 января 2024 года и затронет оклады судей, прокуроров, следователей, а также помощников парламентариев (депутатов и сенаторов). Индексация их зарплат будет приостановлена до начала следующего года. На военных и силовиков действие документа не распространяется.

Последний раз зарплату бюджетников, госслужащих, а также гражданского персонала воинских частей в России поднимали 1 октября 2023 года. Распоряжение об индексации на 5,5 процента подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ранее Путин подписал указ об увеличении зарплат некоторых категорий госслужащих. Оклады по воинским должностям и званиям для военнослужащих-контрактников, военным, которые проходят службу по призыву, а также силовикам вырастут на 10,5 процента.

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      Вячеслав Агапов
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