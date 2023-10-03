Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
01:01, 3 октября 2023Экономика

В России с октября вырастут зарплаты бюджетников и госслужащих

Зарплаты госслужащих и бюджетников в России с 1 октября увеличат на 5,5 процента

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В России с 1 октября увеличат на 5,5 процента зарплату бюджетников, госслужащих, а также гражданского персонала воинских частей в стране. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2023 года на 5,5 процента обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений; работников федеральных государственных органов», — сказано в документе.

Ранее сообщалось, что с 1 октября у некоторых категорий госслужащих в России выросли зарплаты. Указ подписал президент страны Владимир Путин. Как отмечалось, зарплаты будут проиндексированы на 5,5 процента.

Также уточнялось, что на 10,5 процента повысят оклады по воинским должностям и званиям для военнослужащих-контрактников. Кроме этого, увеличатся оклады военных, которые проходят службу по призыву. На 10,5 процента увеличатся зарплаты и той части госслужащих, которая относится к силовому блоку.

В июле сообщалось, что с начала 2023 года на российском рынке труда сильнее всего увеличились зарплатные предложения в сфере офис-служб и бизнес-услуг. Работодатели в этой отрасли предлагали сотрудникам оплату на 22 процента выше, чем в первом полугодии 2022 года.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны сообщило об уничтожении дрона ВСУ над территорией России

    В США назвали оставшуюся для помощи Украине сумму

    Схему мошенничества со звонками из ФСБ раскрыли в Подмосковье

    В Эстонии сообщили о новых правилах регистрации наемников в ВСУ

    В России с октября вырастут зарплаты бюджетников и госслужащих

    Актрису Флоренс Пью заметили в оголяющем тело платье на Неделе моды

    Карпин объяснил отказ от вызова Захаряна на матч сборной России

    Американский сенатор погиб вместе с семьей в авиакатастрофе

    Гашек раскритиковал слова хоккеиста Задорова о России

    Экс-премьер СССР Рыжков ушел из Совфеда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости