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00:40, 1 октября 2023Экономика

Российским чиновникам повысили зарплаты

С 1 октября у некоторых категорий госслужащих выросли зарплаты

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

С 1 октября у некоторых категорий госслужащих в России выросли зарплаты. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Зарплаты будут проиндексированы на 5,5 процента.

Однако на 10,5 процента будут повышены оклады по воинским должностям и званиям для военнослужащих-контрактников. Также повысятся оклады военных, которые проходят службу по призыву. На 10,5 процента увеличатся заработные платы и той части госслужащих, которая относится к силовому блоку. Кроме того, президент подписал указы о повышении зарплат генеральному прокурору Игорю Краснову и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину на 5,5 процента с 1 октября.

Ранее стало известно, что власти решили не увеличивать оклады федеральным госслужащим в 2024 году. Решение не затронет зарплаты работников организаций бюджетной сферы. С 1 октября 2024 года их оклад будет увеличен на прогнозный уровень инфляции 2024 года (4,5 процента). Оклад работников из бюджетных сфер здравоохранения, соцобеспечения, образования и культуры повысятся с 1 января 2024 года на 9,8 процента (согласно майским указам 2021 года). Размеры зарплат сотрудникам федеральной гражданской службы увеличиваются каждый год в соответствии с законом о федеральном бюджете.

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    Платон Щукин
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