Путин поднял зарплаты Краснову и Бастрыкину

Путин поднял зарплаты генпрокурора Краснова и главы СК Бастрыкина на 5,5%

Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении зарплат генеральному прокурору Игорю Краснову и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину на 5,5 процента с 1 октября. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

«Увеличить с 1 октября 2023 года в 1,055 раза денежное вознаграждение Председателя Следственного комитета Российской Федерации», — говорится в первом документе. Аналогичная информация представлена во втором документе, касающемся генпрокурора.

Зарплаты чиновникам традиционно индексируют 1 октября. Ранее Путин подписал указ о повышении зарплат отдельным категориям госслужащих на 5,5 процента.

Согласно действующему бюджету на плановый 2024 год, в следующем году зарплаты федеральным госслужащим планировалось проиндексировать на 4 процента. Однако, как следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета и плановый период 2025 и 2026 годов, запланированного на 2024 год повышения не произойдет. Это подтвердил источник в финансово-экономическом блоке правительства в разговоре с РБК, указав, что мера является частью мероприятий по оптимизации бюджетных расходов.