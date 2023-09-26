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13:10, 26 сентября 2023Экономика

Путин поднял зарплаты чиновникам

Путин подписал указ о повышении зарплат некоторым чиновникам на 5,5 % с октября

Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении зарплат отдельным категориям госслужащих на 5,5 процента с 1 октября. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«В целях обеспечения социальных гарантий (...) постановляю повысить с 1 октября 2023 года в 1,055 раза денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации», — говорится в указе.

Индексация проводится ежегодно 1 октября. Однако, как следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2024 год, в следующем году оклады федеральных госслужащих расти не будут.

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Это подтвердил источник в финансово-экономическом блоке правительства в разговоре с РБК, указав, что мера является частью мероприятий по оптимизации бюджетных расходов. Согласно действующему бюджету на плановый 2024 год, оклады чиновникам собирались проиндексировать на 4 процента.

Согласно новому проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, доходы федерального бюджета составят 35 триллиона рублей (19,4 процента ВВП), расходы — 36,6 триллиона рублей (20,4 процента ВВП). Таким образом, в следующем году, как и в этом, бюджет снова окажется дефицитным — превышение трат над доходами составит 1,6 триллиона рублей.

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    Софья Ермакова
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