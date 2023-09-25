Чиновникам решили не поднимать зарплаты в следующем году

РБК: в 2024 году не будет производиться индексация зарплат чиновников

Власти решили не увеличивать оклады федеральным госслужащим в 2024 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов.

Отмечается, что обычно индексация проводится 1 октября. В документе говорится, что зарплаты чиновникам не будут поднимать «в соответствии с решениями, принятыми правительством Российской Федерации». Изданию планы подтвердил источник в финансово-экономическом блоке правительства, указав, что меры являются частью мероприятий по оптимизации бюджетных расходов.

Решение не затронет зарплаты работников организаций бюджетной сферы. С 1 октября 2024 года их оклад будет увеличен на прогнозный уровень инфляции 2024 года (4,5 процента). Оклад работников из бюджетных сфер здравоохранения, соцобеспечения, образования и культуры повысятся с 1 января 2024 года на 9,8 процента (согласно майским указам 2021 года). Размеры зарплат сотрудникам федеральной гражданской службы увеличиваются каждый год в соответствии с законом о федеральном бюджете.

Оклады государственных служащих увеличатся с 1 октября 2023 года на 5,5 процента. Согласно действующему законодательству, в 2024 году их планировалось проиндексировать на 4 процента.

Ранее премьер России Михаил Мишустин прогнозировал, что бюджет России будет дефицитным в ближайшие три года (то есть до 2026 года). Согласно плановому проекту федерального бюджета на 2024 год, доходы федеральной казны составят 35 триллиона рублей (19,4 процента ВВП), расходы — 36,6 триллиона рублей (20,4 процента ВВП). Таким образом, как ожидается, дефицит бюджета на следующий год составит 1,6 триллиона рублей.