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20:34, 11 марта 2024Из жизни

Работница стриптиз-клуба ударила клиента пачкой денег за нежелание давать чаевые

Victoria Jones

Victoria Jones. Фото: St Lucie County Sheriff’s Office

В США работница стриптиз-клуба избила клиента за то, что он не захотел давать чаевые танцовщицам. Об этом сообщает The Smoking Gun.

Посетитель Джон Маккелви подвергся нападению, когда находился в стриптиз-клубе городе Порт-Сент-Люси, штат Флорида. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения общался с несколькими работницами заведения о своей карьере. Проведя время в компании женщин, Маккелви отказался давать им чаевые.

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Это не понравилось 28-летней сотруднице стриптиз-клуба Виктории Джонс. Она разозлилась, схватила пачку денег и бросила их в лицо Маккелви. Затем Джонс ударила мужчину ладонью.

Вскоре о произошедшем стало известно полиции. Правоохранители задержали нападавшую. В ходе допроса она заявила, что Маккелви вел себя грубо по отношению к сотрудницам заведения и, помимо нежелания давать им чаевые, оскорблял их.

Джонс арестовали за нанесение побоев и поместили под стражу. Позже она внесла залог в размере 500 долларов (45 тысяч рублей) и была освобождена. Ей предъявят обвинение 15 марта.

Ранее сообщалось, что в Таиланде десятки секс-работниц устроили массовую драку и втянули в нее сотрудников полиции. Поводом для конфликта стало появление на их территории проституток из Филиппин.

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      Алиса Удовик
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