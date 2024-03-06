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20:11, 6 марта 2024Из жизни

Десятки проституток устроили массовую драку за территорию

В Бангкоке десятки проституток из Филиппин и Таиланда устроили массовую драку

В таиландском городе Бангкок десятки секс-работниц устроили массовую драку и втянули в нее сотрудников полиции. Об этом сообщает TMZ.

Поводом для конфликта стало появление трансгендерных проституток из Филиппин в отеле на улице Сукхумвит — одной из главных магистралей Бангкока. Они поспорили с местными секс-работницами, которые также претендовали на территорию.

Как пишет Bangkok Post, вскоре в полицию сообщили, что 20 филиппинских секс-работниц напали на двоих таиландских. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и попытались вывести нарушительниц на улицу. Однако к тому времени перед отелем собралась толпа: на помощь местным секс-работницам приехали их знакомые.

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Участниц потасовки доставили в отделение полиции.

Ранее около двух десятков стриптизерш в ночном клубе Паттайи в Таиланде устроили массовую драку ради британского туриста и в результате избили его. Уточняется, что танцовщицы приревновали клиента: каждая хотела получить от него чаевые.

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      Олег Парамонов
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