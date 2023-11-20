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20:18, 20 ноября 2023Путешествия

Два десятка стриптизерш в клубе Таиланда подрались ради клиента и избили его

Танцовщицы в ночном клубе Паттайи подрались ради клиента и попали на видео

Около двух десятков стриптизерш в ночном клубе Паттайи, Таиланд, устроили массовую драку ради британского туриста и в результате избили его. Инцидент попал на видео, которое публикует Daily Mail.

Уточняется, что танцовщицы приревновали клиента: каждая хотела получить от него чаевые. 28-летний Джек Фицморис оказался в центре перепалки, которая вскоре переросла в массовую драку. На место прибыла тайская полиция, которой удалось усмирить конфликтующих.

На кадрах видно израненное лицо Фицмориса. На его теле было множество ссадин и синяков. По словам очевидцев, к драке также присоединились и другие сотрудники клуба. «Это было безумие», — отметили они.

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      Зарина Дзагоева
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