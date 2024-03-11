Россия опустилась на третье место среди поставщиков оружия

SIPRI: Россия опустилась на третье место среди крупнейших экспортеров оружия

Россия опустилась на третье место среди крупнейших мировых экспортеров оружия, поставки из страны в 2019-2023 годах сократились на 53 процента по сравнению с 2014-2018 годам. Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Второе место заняла Франция, она показала рост на 47 процентов, но доля в мировом экспорте с Россией равная – по 11 процентов. На первом месте остаются США, по сравнению с предыдущей пятилеткой они нарастили продажи на 17 процентов и заняли 42 процента мирового рынка вооружений.

В десятку стран-экспортеров также вошли Китай (5,8 процента), Германия (5,6), Италия (4,3 процента, при этом наблюдается рост на 86 процентов), Великобритания (3,7), Израиль (2,4), Южная Корея (два процента с приростом 12 процентов экспорта). В остальных государствах наблюдается снижение.

По данным SIPRI, сокращение экспорта российских вооружений особенно заметно в последние пять лет. В 2019 году Москва поставляла оружие в 31 страну, в 2023 — в 12. Основная доля экспорта пришлась на страны Азии и Океании, Ближний Восток и Африку.

Крупнейшими покупателями стали Индия (34 процента), Китай (21) и Египет (7,5 процента). При этом по сравнению с периодом 2014-2018 годов поставки снизились на 34,39 и 54 процента соответственно.

В прошлогоднем докладе SIPRI США и Россия были названы крупнейшими в мире экспортерами оружия. Однако с 2018 года разрыв между державами сильно вырос: показатели РФ снизились на 31 процент. Наряду с Индией больше всего вооружения закупают Катар и Украина.