Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:59, 11 марта 2024Наука и техника

Россия опустилась на третье место среди поставщиков оружия

SIPRI: Россия опустилась на третье место среди крупнейших экспортеров оружия

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Россия опустилась на третье место среди крупнейших мировых экспортеров оружия, поставки из страны в 2019-2023 годах сократились на 53 процента по сравнению с 2014-2018 годам. Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Второе место заняла Франция, она показала рост на 47 процентов, но доля в мировом экспорте с Россией равная – по 11 процентов. На первом месте остаются США, по сравнению с предыдущей пятилеткой они нарастили продажи на 17 процентов и заняли 42 процента мирового рынка вооружений.

В десятку стран-экспортеров также вошли Китай (5,8 процента), Германия (5,6), Италия (4,3 процента, при этом наблюдается рост на 86 процентов), Великобритания (3,7), Израиль (2,4), Южная Корея (два процента с приростом 12 процентов экспорта). В остальных государствах наблюдается снижение.

По данным SIPRI, сокращение экспорта российских вооружений особенно заметно в последние пять лет. В 2019 году Москва поставляла оружие в 31 страну, в 2023 — в 12. Основная доля экспорта пришлась на страны Азии и Океании, Ближний Восток и Африку.

Крупнейшими покупателями стали Индия (34 процента), Китай (21) и Египет (7,5 процента). При этом по сравнению с периодом 2014-2018 годов поставки снизились на 34,39 и 54 процента соответственно.

В прошлогоднем докладе SIPRI США и Россия были названы крупнейшими в мире экспортерами оружия. Однако с 2018 года разрыв между державами сильно вырос: показатели РФ снизились на 31 процент. Наряду с Индией больше всего вооружения закупают Катар и Украина.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Тогда эта война закончится». Орбан рассказал об обещании Трампа не давать ни копейки Украине после избрания президентом

      В Канаде упрекнули США из-за помощи Украины

      Турецкий истребитель показали в популярном сериале

      Бывшая учительница христианской школы назвала причину начала порнокарьеры

      Фильм «20 дней в Мариуполе» завоевал «Оскар»

      Испытывающей отвращение к поцелуям любимого мужа женщине дали совет

      Россия опустилась на третье место среди поставщиков оружия

      Армия США получила «революционный» миномет NEMO

      Назван лучший зарубежный фильм по версии «Оскар-2024»

      Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории «Разъединенных Штатов Америки»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше