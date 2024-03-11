Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:26, 11 марта 2024Забота о себе

Россиянам назвали действенные способы укрепить иммунитет после зимы

Нутрициолог Молчанова призвала есть печень для укрепления иммунитета

Фото: Nachelle Nocom / Unsplash

Чтобы восстановить здоровье после зимы, необходимо скорректировать питание и устранить дефицит витаминов и микроэлементов, считает главный нутрициолог бренда инновационных нутрицевтиков Dietelle Ксения Молчанова. Какие продукты нужно есть для укрепления иммунитета, она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Молчанова указала, что ключевым элементом для нормальной работы иммунной системы является белок. Чтобы не допустить его дефицита, эксперт призвала ежедневно съедать не менее 0,8 грамма протеина на килограмм массы тела. По ее словам, наиболее богаты белком рыба, морепродукты, яйца, куриное мясо и бобовые.

Еще одним действенным способом укрепить иммунитет Молчанова назвала употребление насыщенной железом пищи. Это может быть печень (куриная, говяжья, утиная, гусиная), субпродукты, а также яйца, мидии и мясо говядины, посоветовала нутрициолог.

Наш кишечник обладает собственной иммунной системой, которая составляет 70-80 процентов всей иммунной системы организма. Состояние его микрофлоры оказывает влияние не только на наше самочувствие, но и на работу всего иммунитета

Ксения Молчанованутрициолог

Чтобы поддержать разнообразие микрофлоры кишечника, Молчанова рекомендовала чаще есть богатые клетчаткой овощи и фрукты, ферментированные продукты, а также сваренный и охлажденный рис, картофель и зеленые бананы, в которых содержится полезный для кишечных бактерий резистентный крахмал.

Помимо питания, на работу иммунитета влияют эмоциональное состояние и физическая активность, полагает Молчанова. Она уточнила, что умение контролировать стресс на четверть снижает негативное воздействие инфекций, а умеренные и регулярные спортивные нагрузки делают тело энергичнее и устойчивее к болезням.

Материалы по теме:
Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Все о пользе и вреде авокадо.Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
30 августа 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

Ранее врач-инфекционист Маргарита Провоторова подсказала способы поддержать иммунитет. По ее словам, для крепкого здоровья важно своевременно лечить любые очаги хронической инфекции: кариес, синусит, тонзиллит, пиелонефрит.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      Герой России Александр Моисеев назначен новым врио главкома ВМФ России вместо Евменова. Чем известен адмирал?

      В отделении Почты России взорвалась посылка

      Медведев призвал снимать кино о войне

      В Крыму назвали сумму иска к Украине из-за энергоблокады

      100-летняя любительница фастфуда поделилась секретом долгой жизни

      В России назвали регионы с самым закредитованным населением

      Капитан «Факела» высказался о победе над «Спартаком»

      Курский губернатор назвал число восстановленных после обстрелов ВСУ домов

      Россиян предупредили о проблемах при покупке квартир

      Минтранс захотел помочь выкупить иностранные самолеты для российских компаний

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше