Россиянам назвали действенные способы укрепить иммунитет после зимы

Нутрициолог Молчанова призвала есть печень для укрепления иммунитета

Чтобы восстановить здоровье после зимы, необходимо скорректировать питание и устранить дефицит витаминов и микроэлементов, считает главный нутрициолог бренда инновационных нутрицевтиков Dietelle Ксения Молчанова. Какие продукты нужно есть для укрепления иммунитета, она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Молчанова указала, что ключевым элементом для нормальной работы иммунной системы является белок. Чтобы не допустить его дефицита, эксперт призвала ежедневно съедать не менее 0,8 грамма протеина на килограмм массы тела. По ее словам, наиболее богаты белком рыба, морепродукты, яйца, куриное мясо и бобовые.

Еще одним действенным способом укрепить иммунитет Молчанова назвала употребление насыщенной железом пищи. Это может быть печень (куриная, говяжья, утиная, гусиная), субпродукты, а также яйца, мидии и мясо говядины, посоветовала нутрициолог.

Наш кишечник обладает собственной иммунной системой, которая составляет 70-80 процентов всей иммунной системы организма. Состояние его микрофлоры оказывает влияние не только на наше самочувствие, но и на работу всего иммунитета Ксения Молчанова нутрициолог

Чтобы поддержать разнообразие микрофлоры кишечника, Молчанова рекомендовала чаще есть богатые клетчаткой овощи и фрукты, ферментированные продукты, а также сваренный и охлажденный рис, картофель и зеленые бананы, в которых содержится полезный для кишечных бактерий резистентный крахмал.

Помимо питания, на работу иммунитета влияют эмоциональное состояние и физическая активность, полагает Молчанова. Она уточнила, что умение контролировать стресс на четверть снижает негативное воздействие инфекций, а умеренные и регулярные спортивные нагрузки делают тело энергичнее и устойчивее к болезням.

Ранее врач-инфекционист Маргарита Провоторова подсказала способы поддержать иммунитет. По ее словам, для крепкого здоровья важно своевременно лечить любые очаги хронической инфекции: кариес, синусит, тонзиллит, пиелонефрит.