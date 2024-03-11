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16:31, 11 марта 2024Россия

Россияне потребовали провести проверку из-за картонного Путина в здании

Жители Ельца потребовали проверку из-за картонного Путина в здании мэрии

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Жители Ельца Липецкой области потребовали провести проверку из-за появления картонной фигуры президента России Владимира Путина в фотозоне в здании местной мэрии. До этого глава администрации города Евгений Боровский отчитался в Telegram-канале об установке данной инсталляции.

По мнению российского мэра, фигура Путина из картона создавала «праздничное настроение» к Международному женскому дню. В местных пабликах призвали сотрудников правоохранительных органов проверить Боровского на дискредитацию Вооруженных сил РФ в лице верховного главнокомандующего и на оскорбление президента.

Горожане сочли, что таким образом из Путина сделали «чучело для потехи». Авторы обращения назвали себя патриотами Ельца и России, а также ветеранами.

В администрации Ельца пока никак не комментировали ситуацию.

Ранее сообщалось, что президент России назвал виртуального студента СПбГУ своим первым двойником.

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      Анна Щербакова
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