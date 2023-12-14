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16:00, 14 декабря 2023Россия

Путин пообщался со своим первым двойником

Путин назвал виртуального студента из Петербурга своим первым двойником
СюжетИтоги года с Путиным

Кадр: Telegram-канал Baza

Президент России Владимир Путин назвал виртуального студента СПбГУ своим первым двойником. «Лента.ру» ведет трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» в сети «ВКонтакте».

Студент сгенерировал изображение Путина при помощи искусственного интеллекта и задал ему вопрос, правда ли у президента много двойников. Путин в ответ заявил, что двойник может быть на него похожим и говорить его голосом. Однако это должен делать только сам президент, добавил он.

«Что касается искусственного интеллекта — да, это мой первый двойник, кстати сказать», — заключил глава государства.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина нет никаких двойников. При этом в 2020 году Путин в интервью ТАСС заявлял, что в начале 2000-х годов возникала идея привлечь двойника для обеспечения безопасности главы государства, однако президент от нее отказался.

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      Никита Абрамов
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