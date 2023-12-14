Путин пообщался со своим первым двойником

Путин назвал виртуального студента из Петербурга своим первым двойником

Президент России Владимир Путин назвал виртуального студента СПбГУ своим первым двойником. «Лента.ру» ведет трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» в сети «ВКонтакте».

Студент сгенерировал изображение Путина при помощи искусственного интеллекта и задал ему вопрос, правда ли у президента много двойников. Путин в ответ заявил, что двойник может быть на него похожим и говорить его голосом. Однако это должен делать только сам президент, добавил он.

«Что касается искусственного интеллекта — да, это мой первый двойник, кстати сказать», — заключил глава государства.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина нет никаких двойников. При этом в 2020 году Путин в интервью ТАСС заявлял, что в начале 2000-х годов возникала идея привлечь двойника для обеспечения безопасности главы государства, однако президент от нее отказался.