Россиянин насиловал своих пятерых детей в течение 12 лет и был осужден

В Калининграде суд приговорил мужчину к 24,5 года за насилие над своими 5 детьми

В Калининграде суд приговорил 43-летнего местного жителя к 24 с половиной годам колонии строго режима за насилие над своими пятью детьми в течение 12 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Наталья Гацко.

В колонии мужчина также должен проходить лечение у врача-психиатра. Еще суд обязал его выплатить по полтора миллиона рублей каждому потерпевшему в качестве компенсации морального вреда. Осужденного признали виновным по пяти статьям, среди которых 242.2 («Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов») и 135 («Развратные действия») УК РФ.

По версии следствия, с 2009 года по февраль 2021 года осужденный насиловал падчерицу, которой в момент первого преступления было семь лет, а также своих четверых детей – девочку 2009 года рождения и сыновей 2011, 2012 и 2015 годов рождения. Родную дочь он насиловал, даже когда ей было всего два года. Некоторые преступления он сам снимал на камеру мобильного телефона или просил делать это детей.

О происходящем в этой семье стало известно только тогда, когда несовершеннолетние по решению органов опеки были помещены в детский дом из-за плохих условий проживания. Там один из мальчиков рассказал психологу о действиях отца.

Ранее суд в Якутии приговорил к 17 годам лишения свободы 46-летнего жителя Ленского района, совершившего сексуальное насилие над двумя малолетними дочками сожительницы.