Россиянин вонзил нож в грудь собутыльника и попал в СИЗО

В Якутии 50-летний мужчина вонзил нож в грудь собутыльника

В Якутии арестовали 50-летнего мужчину за расправу над знакомым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 26 февраля фигурант выпивал у себя дома с товарищем. Они поссорились, тогда обвиняемый схватил кухонный нож и вонзил в грудь собутыльника. Тот не выжил.

Возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Сейчас правоохранители проводят комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

Ранее стало известно, что Читинский гарнизонный военный суд приговорил к девяти годам лишения свободы военного Виктора Бессчетнова за расправу над мужчиной из-за чувства ревности.

