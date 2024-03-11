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09:00, 11 марта 2024Силовые структуры

Россиянин вонзил нож в грудь собутыльника и попал в СИЗО

В Якутии 50-летний мужчина вонзил нож в грудь собутыльника

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Якутии арестовали 50-летнего мужчину за расправу над знакомым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 26 февраля фигурант выпивал у себя дома с товарищем. Они поссорились, тогда обвиняемый схватил кухонный нож и вонзил в грудь собутыльника. Тот не выжил.

Возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Сейчас правоохранители проводят комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

Ранее стало известно, что Читинский гарнизонный военный суд приговорил к девяти годам лишения свободы военного Виктора Бессчетнова за расправу над мужчиной из-за чувства ревности.

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      Екатерина Кашурникова
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