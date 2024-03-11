Россиянин взломал аккаунт в соцсетях и был приговорен судом

В Калмыкии суд приговорил мужчину к исправительным работам за взлом аккаунта

В Калмыкии суд приговорил 19-летнего жителя Калининграда к году исправительных работ за взлом аккаунта в социальной сети «ВКонтакте», который принадлежал 19-летнему жителю Элисты. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Молодого человека признали виновным по статье 272 («Неправомерный доступ к компьютерной информации») УК РФ. В течение года в доход государства будет также удерживаться 10 процентов его зарплаты.

По версии следствия, в январе 2023 года осужденный взломал чужой аккаунт и написал с него ложные сообщения подруге владельца с просьбой одолжить тысячу рублей.

Ранее стало известно, что в Мурманской области суд рассмотрит уголовное дело по статье 272 УК РФ против бывшего инспектора ГИБДД межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО города Североморск и города Островной.