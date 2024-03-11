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05:31, 12 марта 2024Путешествия

Россиянка побывала в Новой Зеландии и описала страну фразой «русским не понять»

Фото: Nigel Marple / Reuters

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Новой Зеландии и описала некоторые особенности страны фразой «нам, русским, не понять». Своими впечатлениями от поездки она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

В первую очередь автор публикации рассказала о необычном детском развлечении. Согласно правилам игры, участники должны бросить бездыханного опоссума как можно дальше. «Это извращение никак не умещается у меня в голове, но, к сожалению, в Новой Зеландии подобные детские игры очень популярны», — заметила блогерша.

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По ее словам, в стране не любят опоссумов, поскольку они «расплодились и наносят колоссальный вред сельскому хозяйству».

Еще один удивительный факт о местных — любовь к прогулкам босиком. Новозеландцы обходятся без обуви даже в дождливые дни, так как считают дороги в своей стране чистыми, объяснила Ершова.

Ранее другая российская туристка побывала в Индии и рассказала, что местные мужчины очень любят русских девушек. Путешественница предположила, что им могут нравиться светлая кожа и русые волосы.

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      Зарина Дзагоева
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