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15:00, 11 марта 2024Среда обитания

Сильные лесные пожары предрекли нескольким российским регионам

Глава Рослесхоза Советников: мощные лесные пожары будут в Приморье и Краснодаре
СюжетЛесные пожары:

Фото: Денис Бочаров / News.ru / Globallookpress.com

Сильные лесные пожары прогнозируются в 2024 году в нескольких регионах России — в Астраханской области, Приморье, Краснодарском крае и некоторых других. Опасную обстановку предрек глава Рослесхоза Иван Советников в беседе с «Российской газетой».

«В апреле будет прогреваться территория Омской, Томской и Амурской областей, юг Урала и Южный федеральный округ», — добавил глава ведомства. Советников также отметил, что в этом году ожидаются жаркие майские праздники — специалист отмечает, что люди пойдут готовить шашлыки и открывать дачный сезон.

«К сожалению, несмотря на прямые запреты, выжигаются поля, возникают ландшафтные пожары, которые грозят переходом огня на земли лесного фонда. Ежегодно, почти 90 процентов лесных пожаров весной — дело рук человека», — подчеркнул представитель Рослесхоза. В связи с этим в некоторые леса придется перекрыть доступ на майские праздники. Запрет может коснуться Омска, Тюмени, а также юга России и Приволжья, заключил Советников.

Ранее ученые Университета Флориды выяснили, что лесные пожары усилились, стали более масштабными и частыми. Это не всегда связано с непосредственной деятельностью человека, но также с усилением гроз из-за изменения климата.

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      Нина Ташевская
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