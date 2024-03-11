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14:14, 11 марта 2024Среда обитания

Синоптик известил москвичей о приходе весны

Синоптик Шувалов: весна вступает в свои права

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Весна в Москве вступает в свои права — в столицу придет длительное потепление. Об этом жителей столицы известил синоптик Александр Шувалов в разговоре с телеканалом «360».

По словам эксперта, предстоящая неделя в Москве будет теплой и солнечной. Несмотря на то, что в ночное время столбики термометров продолжат опускаться до небольших минусовых температур, днем воздух будет прогреваться до уверенных плюсовых. Специалист отметил, что до четверга, 14 марта, воздух прогреется до четырех-пяти градусов тепла, а с пятницы по воскресенье включительно прогнозируется шесть-семь градусов тепла.

«Я вас не буду пугать похолоданием. Нас ждет основательное потепление, не мимолетное такое — шаг вперед, два шага назад, а основательное. Весна возьмется за дело. Сегодня самая холодная ночь была, больше такая погода не повторится. Будем радоваться ручьям, капели и солнцу», — рассказал Шувалов. Что касается осадков, то в выходные дни в Москве может пройти слабый дождь, добавил он.

Ранее метеоролог Роман Вильфанд, напротив, предсказал возвращение январских морозов в столичный регион во второй декаде марта.

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      Полина Кислицына
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