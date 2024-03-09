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13:10, 9 марта 2024Россия

Москвичей предупредили о возвращении январских морозов

Синоптик Вильфанд предупредил о морозах до минус 21 градуса в Московском регионе

Фото: Unsplash

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей и жителей Подмосковья о скором возвращении январских морозов в марте. Его слова приводит ТАСС.

Синоптик указал, что сильное понижение температуры начнется уже в понедельник, 11 марта: ночью ожидается до минус 15-17 градусов мороза в столице и 20 градусов по области, днем воздух прогреется до минус 8-10 градусов. В среду температура опустится еще ниже: до минус 21 градуса ночью.

«Если сравнить погоду в эти дни с самым холодным январским днем по климату, 31 января, то окажется, что средняя температура в этот день примерно на три градуса выше, чем та, которую мы прогнозируем сейчас», — сообщил Вильфанд.

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В заключение руководитель Гидрометцентра России отметил, что на следующей неделе температура воздуха будет примерно на 10 градусов ниже нормы для середины марта в Московском регионе.

Ранее синоптики центра погоды «Фобос» также пообещали возвращение морозов в Европейскую часть России. Наиболее заметное похолодание, по их словам, будет наблюдаться на юго-востоке Восточно-Европейской равнины и Предуралье.

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      Наталья Обрядина
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