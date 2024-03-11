Служебная собака нашла почти два миллиона рублей в багаже выезжающего россиянина

Собака Эмма нашла миллионы у россиянина в «зеленом коридоре» аэропорта

В аэропорту Толмачево (Новосибирск) сотрудники таможни во время контроля пассажиров рейса в Таджикистан при помощи служебной собаки обнаружили более 1,8 миллиона рублей в багаже россиянина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Сибирском таможенном управлении.

По данным ведомства, незаконный вывоз наличных денег пытался осуществить 29-летний мужчина. Перед вылетом в Худжан в зоне таможенного контроля он выбрал «зеленый коридор», заявив таким образом, что у него нет валюты и товаров, подлежащих таможенному декларированию. Однако служебная собака по кличке Эмма обнаружила в багаже фигуранта 101 доллар США и более 1,8 миллиона рублей. Согласно законодательству, денежные средства в сумме, превышающей 10 тысяч долларов США в эквиваленте, подлежат обязательному письменному декларированию, поэтому всего таможенниками изъято 897,2 тысячи незаконно перемещаемых рублей.

В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении по статье о недекларировании физическими лицами наличных денежных средств.

Ранее сообщалось, что в Псковской области задержали гражданку Украины при попытке вывезти в Латвию большое количество разной валюты.