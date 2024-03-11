Стало известно о будущем участии западных специалистов в обслуживании F-16

NYT: западные специалисты и 50 украинских техников будут обслуживать F-16 ВСУ

В обслуживании истребителей F-16 после их передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ) примут участие западные специалисты. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на анонимных чиновников.

Как пишет NYT, в настоящий момент 50 украинских техников обучаются ремонту истребителей в Дании перед отправкой самолетов в распоряжение ВСУ. Однако этого количества специалистов недостаточно, поскольку для обслуживания одного F-16 требуется от 8 до 14 человек.

«Западным оборонным подрядчикам придется сопровождать истребители на Украину и остаться с ними до тех пор, пока не будет достаточно украинских команд для их надлежащего обслуживания», — подчеркивают журналисты. Отмечается, что на создание ремонтных бригад исключительно из украинских специалистов потребуются годы.

Ранее датские чиновники объяснили в разговоре с NYT задержку начала обучения пилотов ВСУ языковым барьером.