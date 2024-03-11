Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:01, 11 марта 2024Бывший СССР

Стало известно о будущем участии западных специалистов в обслуживании F-16

NYT: западные специалисты и 50 украинских техников будут обслуживать F-16 ВСУ
СюжетПередача F-16 Украине

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

В обслуживании истребителей F-16 после их передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ) примут участие западные специалисты. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на анонимных чиновников.

Как пишет NYT, в настоящий момент 50 украинских техников обучаются ремонту истребителей в Дании перед отправкой самолетов в распоряжение ВСУ. Однако этого количества специалистов недостаточно, поскольку для обслуживания одного F-16 требуется от 8 до 14 человек.

«Западным оборонным подрядчикам придется сопровождать истребители на Украину и остаться с ними до тех пор, пока не будет достаточно украинских команд для их надлежащего обслуживания», — подчеркивают журналисты. Отмечается, что на создание ремонтных бригад исключительно из украинских специалистов потребуются годы.

Ранее датские чиновники объяснили в разговоре с NYT задержку начала обучения пилотов ВСУ языковым барьером.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае. Сколько будет нерабочих дней?

      Разведка Украины анонсировала серьезную военную операцию в Крыму

      Кремль заявил о давно находящихся на Украине военных советниках из стран НАТО

      Потерявшему сознание на борту самолета россиянину диагностировали менингит

      В Кремле ответили на обвинения Санду в энергетическом шантаже

      Названа возможная цель поездки Макрона в Киев

      Песков отметил повышенную активность со стороны ВСУ

      В Кремле высказались о назначении адмирала Моисеева врио главкома ВМФ России

      В США назвали ключевое преимущество России на Украине

      В российской деревне изъяли 19 килограммов мефедрона из нарколаборатории

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше