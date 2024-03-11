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10:02, 11 марта 2024Мир

В Дании объяснили задержку начала обучения пилотов ВСУ языковым барьером

NYT: обучение пилотов ВСУ на F-16 в Дании задержалось из-за языкового барьера

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Обучение пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) управлению истребителями F-16 в Дании задержалось на несколько месяцев из-за языкового барьера. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на датских чиновников.

Обучение украинских пилотов началось в августе 2023 года на авиабазе Скридструп на юге Дании, но незнание языка и западных летных технологий замедлили ход процесса. По словам источников газеты, пилоты были готовы к полетам только в январе 2024 года.

Отмечается, что первоначально украинских летчиков отправили в Данию, а не в тренировочный центр в Румынии, поскольку он еще не был открыт, когда пилоты были готовы приступить к работе.

Ранее стало известно, что Украина может развернуть истребители F-16 уже в июле, однако всего лишь шесть единиц из запланированных 45. По данным NYT, самолеты уже готовы, а инструкторы ждут их в новом учебном центре в Румынии, созданном для обучения украинских пилотов, однако они еще не прибыли туда.

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      Семен Александров
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