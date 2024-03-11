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08:58, 11 марта 2024Мир

В США заявили о проблемах с размещением истребителей F-16 на Украине

NYT: Украина может развернуть F-16 уже в июле, но всего лишь 6 из 45

Фото: Staff Sgt. Taylor Solberg / Globallookpress.com

Украина может развернуть истребители F-16 уже в июле, однако всего лишь 6 единиц из запланированных 45. О проблемах с размещением самолетов сообщает The New York Times (NYT).

Отмечается, что самолеты уже готовы, а инструкторы ждут их в новом учебном центре в Румынии, созданном для обучения украинских пилотов, однако они еще не прибыли туда, несмотря на заявления прошлым летом о том, что центр сыграет решающую роль в их поднятии в воздух.

При этом ожидается, что двенадцать пилотов, меньше, чем полная эскадрилья, будут готовы летать на F-16 в бою к лету, но к моменту возвращения пилотов на Украину будет доставлено всего шесть самолетов из примерно 45 единиц, обещанных европейскими союзниками Киева.

Ранее представитель Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат заявил, что Украина не будет строить инфраструктуру для истребителей F-16. По его словам, Украина будет модернизировать уже существующую инфраструктуру вместо строительства новой.

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      Семен Александров
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