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18:59, 11 марта 2024Экономика

Суд арестовал имущество юрлица IKEA в России

Имущество юрлица IKEA в России арестовали по иску ФНС на 12,9 миллиарда рублей

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Арбитражный суд Московской области ввел обеспечительные меры по заявлению российских налоговиков, оспаривающих сделку юрлица IKEA ООО «Торг» по перечислению 12,9 миллиарда рублей компании Fami Limited (Ирландия), сообщает «Интерфакс».

Согласно решению, арест наложен на средства и имущество ООО на указанную сумму за исключением денег, необходимых для обязательных выплат, в том числе на зарплаты сотрудникам. Необходимость такого шага в ФНС обосновали тем, что его отсутствие «может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда».

Как отмечалось ранее, представители налоговой считают нарушением тот факт, что платежи направлялись напрямую иностранной компании, обходя российскую дочернюю структуру IKEA. Ответчику среди прочего судом предлагается предоставить документы, подтверждающие перечисления денежных средств по договорам.

Иск был подан 30 января. В понедельник, 11 марта, суд провел предварительное заседание по делу. Основное слушание состоится месяц спустя, 11 апреля.

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      Дмитрий Воронин
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