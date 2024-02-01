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12:53, 1 февраля 2024Экономика

Налоговая подала иск к российской структуре IKEA

Арбитражный суд: ФНС России подала иск к ООО «Икеа торг» на 12,9 млрд рублей

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Федеральная налоговая служба (ФНС) подала иск к российской структуре IKEA. Сумма исковых требований к ООО «Икеа торг» составляет 12,9 миллиарда рублей, со ссылкой на материалы Арбитражного суда сообщает ТАСС.

Согласно данным в системе СПАРК, российская компания все еще принадлежит голландско-шведскому Ingka Holding, который управляет объектами IKEA и «Мега» по всему миру.

В июле 2022 года стало известно, что IKEA в России грозит суд из-за нарушения прав покупателей, «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) подала иск к компании с требованием частично возобновить импорт и производство товаров на территории страны.

В мае 2023-го десятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение взыскать с ООО «Икеа дом» 176,6 миллиона рублей в пользу компании Mediamaker за отказ от рекламы на телевидении по годовому контракту. Это самый крупный иск к IKEA и единственное из разбирательств, в котором суд не стал снижать компенсацию истцу.

Летом 2022 года IKEA объявила о полном уходе из России. Компания продала четыре завода и уволила всех сотрудников в стране. Активы приобрели две местные фирмы — изготовитель пиломатериалов «Лузалес» и компания «Слотекс». Отечественные мебельные производители, поставлявшие товары для IKEA, стали самостоятельно продавать сделанную ими продукцию, а также выпускать новые коллекции.

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      Вячеслав Агапов
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