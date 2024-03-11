Названа возможная цель поездки Макрона в Киев

Политолог Леви счел маловероятными новые заявления Макрона в ходе визита в Киев

Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Киев информационно направлен, скорее, на французских граждан, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Леви. Он объяснил, что властям страны необходимо сплотить общество вокруг лидера на фоне некой постоянной военной угрозы.

«Поездка в большей степени ориентирована на внутренний французский политический рынок. Политика Макрона сейчас переживает не лучшие времена, и он заинтересован в том, чтобы общество отвлеклось от внутренних проблем, сплотившись вокруг лидера на фоне обсуждений мобилизации и ощущения постоянной военной угрозы», — считает Леви.

Он также допустил, что Макрон вряд ли станет делать новые серьезные заявления во время своего визита на Украину. Более вероятным политологу кажется повторение уже известных тезисов.

«Мы услышим традиционные заявления о поддержке, которую Франция будет оказывать для поддержания независимости Украины. Будут обещания что-то поставить, декларация приверженности договоренностям. Никакой новой повестки ждать не стоит», — заключил политолог.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал визит Макрона на Украину. Отмечается, что лидеры двух стран обсудили актуальную ситуацию в зоне боевых действий на Украине, а также недавно прошедшую международную парижскую конференцию в поддержку страны.