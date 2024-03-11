Турецкий истребитель показали в популярном сериале

Турецкий истребитель пятого поколения KAAN показали в популярном сериале

Турецкий национальный истребитель пятого поколения KAAN, первый полет на опытном прототипе которого был совершен в феврале 2024 года, появился в известном телесериале «TEŞKİLAT» («Организация»), передает РИА Новости.

В сериале показана работа Национальной разведывательной организации Турции (MIT), противники которой стремятся раскрыть детали разработок данного типа авиации. Также, согласно сюжету, обсуждается вариант переноса первого полета истребителя из-за операций иностранных спецслужб. Помимо этого зрителям рассказывают о достижениях республики в военных разработках.

В частности, в одной из серий был продемонстрирован самолет, который находился в одном из столичных ангаров.

Ранее стало известно, что американский истребитель F-35 официально получил сертификацию для того, чтобы нести на борту ядерное оружие. Отмечается, что сертификация была получена еще в октябре 2023 года.