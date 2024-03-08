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19:08, 8 марта 2024Наука и техника

Американский истребитель F-35 сможет нести ядерное оружие

Американский истребитель F-35 получил сертификацию для несения ядерного оружия

Фото: Defense Ministry / Globallookpress.com

Американский истребитель F-35 официально получил сертификацию для того, чтобы нести на борту ядерное оружие. Об этом сообщает Breaking Defense со ссылкой на официального представителя программы истребителей.

Отмечается, что сертификация была получена еще в октябре 2023 года.

«F-35A является первым самолетом 5-го поколения, способным нести ядерные вооружения, и первой новой платформой (истребителем или бомбардировщиком), получившей этот статус с начала 1990-х годов», — приводит издание слова представителя программы JPO Расса Гомера.

Ранее стало известно, что США готовят резолюцию Совета Безопасности ООН о ядерном оружии в космосе, которая предостерегла бы мировые государства от размещения подобных вооружений. Инициатива появилась в ответ на распространяющуюся информацию о якобы готовящихся планах России отправить в космос ядерное оружие.

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      Никита Абрамов
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