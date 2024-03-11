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19:04, 11 марта 2024Путешествия

Турист влез в долги и инсценировал свое похищение ради обмана родственников

Турист в Сингапуре влез в долги и инсценировал свое похищение ради обмана семьи

Фото: Tingshu Wang / Reuters

В Сингапуре турист из Китая влез в игровые долги, инсценировал свое похищение и потребовал у родственников выкуп, чтобы рассчитаться. Подробностями истории поделилось издание South China Morning Post.

По данным источника, 33-летний Лю Чанцзянь, выдав себя за неизвестного злоумышленника, отправлял тете сообщения в WeChat с угрозами в надежде получить выкуп в размере 5,5 тысячи сингапурских долларов (около 380 тысяч рублей). В качестве доказательства он прислал фотографию своего проездного документа.

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Однако тетя не удовлетворила требование обманщика и обратилась к отцу Чанцзяня. Вместе члены семьи решили связаться с полицией Сингапура.

«В течение трех часов после [получения] полицейского отчета офицерам удалось обнаружить мужчину в окрестностях Марина Бэй», — сообщили стражи правопорядка, добавив, что турист был в безопасности.

Дальнейшее расследование показало, что у Чанцзяня были долги за азартные игры на сумму около 30 тысяч сингапурских долларов (более 2 миллионов рублей). В понедельник, 11 марта, мужчине предъявили обвинение в попытке мошенничества. Ему грозит тюремное заключение сроком до десяти лет, штраф или и то, и другое.

Ранее британский турист инсценировал свое похищение ради денег на отдых в Таиланде и употребление наркотиков и попался. Он анонимно сообщил семье о собственном похищении и стал ждать выплаты средств. Но близкие британца вместо этого обратились в Интерпол.

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      Марина Черняк
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