Названо условие отправки военных НАТО на Украину

Политолог Леви назвал маловероятной отправку военных НАТО на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон говорил о возможной отправке военных НАТО на Украину в случае активного наступления России на Одессу и Харьков, однако даже при таком условии это остается маловероятным, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Леви.

«Мы слышали от Макрона слова, что отправка возможна в том случае, если украинское сопротивление будет существенно терять позиции, начнется активное наступление на Харьков и Одессу, — напомнил Леви. — И именно эти направления являются наиболее интересными для России: выход на береговые позиции многими экспертами назывался как момент окончания этой кампании. Но все же направление западных военных для ведения боевых действий на Украине — это открытый вопрос».

Несмотря на многочисленные противоречивые заявления западных политиков, Леви считает отправку военных НАТО на Украину маловероятной: это не только вызовет крайне жесткую реакцию России, но и вынудит лидеров этих стран отвечать перед своими гражданами за возможные потери.

«Одно дело — поставлять оружие и давать зарабатывать своим компаниям, другое — иметь дело с собственным общественным мнением, жертвами. Цена участия в конфликте резко увеличивается. Я думаю, что сегодня вопрос о непосредственном участии войск НАТО в конфликте все же не стоит, тем более что к подобной возможности Россия относится крайне агрессивно, угрожая ответными действиями против стран — членов альянса», — заметил политолог.

Ранее Макрон призвал союзников Украины забыть о трусости после отказа НАТО посылать войска в страну. Он предложил им активизировать свои усилия по поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ).