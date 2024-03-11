В Британии заявили об уничтожении полученных ВСУ от ФРГ ЗРК Patriot

Аналитик Меркурис: Россия уничтожила стянутые ВСУ к фронту ЗРК Patriot

Российская армия уничтожила зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые Вооруженным силам Украины (ВСУ) передала Германия. Об этом рассказал британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

Он указал, что украинские войска стянули установки к фронту, поэтому российские военные смогли их быстрее обнаружить и уничтожить. По словам эксперта, Россия начала охоту на военную технику ВСУ.

Он отметил, что новые системы противовоздушной обороны (ПВО), полученные Украиной от западных союзников, не смогли стать полноценной заменой вооружения, которое страна унаследовала от СССР.

Ранее немецкое издание Bild подтвердило, что российские войска захватили в Авдеевке переданный ВСУ современный немецкий танк Leopard 2A6. Как уточнялось в материале, Киеву отправили 18 боевых машин, но теперь у него осталось 17.