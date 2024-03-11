В ЕС назвали дату принятия новых санкций против России

EUobserver: послы стран ЕС планируют одобрить новые санкции против РФ 13 марта

Послы стран Европейского союза планируют 13 марта одобрить новые санкции против России из-за смерти Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Об этом сообщает EUobserver.

Согласно проекту документа, он предусматривает запрет на получение виз и замораживание активов 35 начальников российских тюрем и судей, связанных с его делом. В санкционный список также будут включены исправительные колонии ИК-3 и ИК-6, где он содержался.

По данным издания, новые санкции коснутся также губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрия Артюхова и заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерия Бояринева.

Ранее стало известно, что восемь стран ЕС запросили у дипломатической службы объединения юридическую основу для разработки нового инструмента санкций, направленного против российских чиновников из-за смерти Навального.