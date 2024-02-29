Стало известно о новом санкционном инструменте против РФ из-за смерти Навального

Politico: ЕС введут новые санкции против чиновников РФ после смерти Навального

Восемь стран Евросоюза запросили у дипломатической службы ЕС юридическую основу для разработки нового инструмента санкций, направленного против российских чиновников из-за смерти Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Об этом сообщает Politico.

«Мы считаем, что существуют веские аргументы в пользу создания отдельного режима санкций против России, предназначенного для урегулирования ситуации в стране, наряду с режимами санкций против других стран», — говорится в письме, подписанном представителями глав МИД Чехии, Эстонии, Финляндии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Швеции, которое адресовано главе евродипломатии Жозепу Боррелю.

Среди рестрикций, которые в скором времени совместно введут подписанты этого письма, отмечается внесение в санкционные списки лиц, причастных к «политически мотивированным судебным решениям».

Ранее Австралия и Великобритания ввели санкции против семи сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) после смерти Алексея Навального. Отмечается, что ограничения вводятся против шести сотрудников исправительной колонии № 6 во Владимирской области и бывшего заместителя директора ФСИН генерал-лейтенанта Алексея Гиричева.