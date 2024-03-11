Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:57, 11 марта 2024Бывший СССР

В партии Пашиняна опровергли любые действия против России

Правящая партия Армении опровергла действия Еревана против Москвы
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Алексей Даничев / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Ереван не совершает каких-либо действий против Москвы, заявления об этом являются провокацией. Об том заявил замглавы постоянной парламентской комиссии по региональным вопросам и вопросам евразийской интеграции, член партии премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» Вагаршак Акобян, передает ТАСС.

Представитель партии опроверг любые действия Армении против России и подчеркнул, что страны до сих пор считаются союзниками. «Оценка, согласно которой некоторые наши шаги направлены против России, является всего лишь провокацией и не имеет ничего общего с реальностью. Мы делаем все возможное, чтобы иметь нормальные отношения со всеми нашими партнерами и не работать против кого-либо», — отметил Акобян.

По его словам, партия не может «работать против кого-либо».

«Мы работаем на благо Армении, если это может быть воспринято как работа против кого-то, я считаю это неправильной оценкой и неправильным толкованием политической ситуации», — заключил Акобян.

Ранее депутат Национального собрания (НС), секретарь оппозиционной парламентской фракции «Армения» Арцвик Минасян заявил, что разрыв отношений между Арменией и Россией может привести к катастрофе.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Разведка Украины заявила, что готовит серьезную операцию в Крыму. Что планирует Киев?

      В России заявили о возможности ответить на передачу Западом крылатых ракет Киеву

      Сильные лесные пожары предрекли нескольким российским регионам

      Стала известна дата совместных военных учений России, Ирана и Китая

      Канцлер Германии не согласился с мнением Папы Римского о белом флаге Украины

      В Киеве осудили предупреждавшего жильцов дома о повестках охранника

      В ООН заявили об увеличении числа украинских беженцев в Европе с начала года

      Калининградский производитель телевизоров решил перенести производство

      Российская лицеистка выжила после падения с 16-го этажа

      Губерниева назвали мерзавцем из-за ситуации с массовым завалом лыжниц

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше